По большей части, с проблемой столкнутся владельцы очень старых процессоров, выпущенных до 2007-2008 года.

Графические драйверы NVIDIA начиная с версий 555 не поддерживают системы с процессорами без инструкции POPCNT, сообщает Neowin со ссылкой на статью в базе знаний компании и блогера @TheBobPony в социальной сети X (заблокирована в РФ). Установка новых драйверов на неподдерживаемую систему приведёт к появлению «синего экрана смерти» BSOD с ошибкой вида SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

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По мнению специалистов, вряд ли это ограничение затронет большое количество пользователей. Во-первых, NVIDIA выпускает новые версии графических драйверов для операционных систем Windows 10 и 11, для устаревших версий Windows, 7, 8 и 8.1, компания периодически выпускает драйвера 470-й «ветки» с исправлениями безопасности — эти драйвера поддерживают видеокарты семейства Kepler и более современные решения. Во-вторых, в 2008 году поддержка инструкции POPCNT присутствовала уже в большинстве новых потребительских процессоров, за исключением некоторых моделей. В-третьих, самой старой видеокартой, которая всё ещё поддерживается новыми драйверами NVIDIA, является GeForce GTX 750/Ti (Maxvell), выпущенная в 2014 году. Таким образом, проблема актуальна для систем, где очень старый процессор, например, Intel Core 2 Duo или Quad, работает в паре с видеокартой GTX 750/Ti, GTX 950 или более новой под управлением Windows 10 или 11.

Ранее сообщалось, что наличие инструкции POPCNT также станет обязательным в Windows 11 24H2, однако официально система и так не поддерживает старые компьютеры без UEFI и TPM.