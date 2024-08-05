Lenovo ThinkBook Plus Gen5 Hybrid состоит из двух частей, в каждой своя система.

Необычный концепт Lenovo, объединяющий в одном устройстве Android планшет и ноутбук под управлением Windows, стал полноценным продуктом — компания начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid, сообщает VideoCardz. По сути, Android планшет — это самодостаточный и независимый компонент в составе устройства. Его дополняет блок с клавиатурой и второй полноценной системой внутри — это отдельный Windows-компьютер, но без экрана. Два блока вместе — ноутбук, на котором можно запускать обе операционные системы.

Источник изображения: Lenovo

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Планшет в составе Lenovo ThinkBook Plus Gen5 Hybrid оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 12 гигабайтами LPDDR5X оперативной памяти, UFS 3.1 флэш-накопителем на 256 гигабайт, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2.8K и поддержкой сенсорного ввода. Вторая система для работы под управлением Windows 11 включает процессор Intel Core Ultra 7 155H, 32 гигабайта оперативной памяти LPDDR5X-7467 и PCIe Gen 4x4 твердотельный накопитель на терабайт. Каждое устройство оснащается собственными динамиками, модулями беспроводной связи и аккумуляторами: 38 Вт·ч планшет и 75 Вт·ч ноутбук.

Источник изображения: Lenovo

В VideoCardz отметили, что между двумя системами отсутствует полная интеграция: существует специальное хранилище объёмом 10 гигабайт, которое могут использовать оба устройства.