Пиковые скорости линейного чтения и записи самых ёмких моделей: до 6000 и 5000 мегабайт в секунду соответственно.

Kingston Technology представила NVMe M.2 накопители Kingston NV3 с поддержкой интерфейса PCIe Gen 4x4, сообщает OC3D. Серия включает модели объёмом 512 гигабайт, 1, 2 и 4 терабайта. Самые ёмкие накопители одновременно и самые быстрые — заявлены скорости линейного чтения и записи до 6000 и 5000 мегабайт в секунду соответственно. Тип используемой памяти, марку используемого контроллера компания не уточняет. Ресурс накопителей на запись 320 TBW на 1 терабайт, время наработки на отказ — 2000000 часов. Накопители имеют формат 2280.

Источник изображения: Kingston Technology

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Как отмечают в OC3D, предыдущая серия накопителей Kingston NV2 была невероятно популярным выбором для бюджетных компьютеров, можно ожидать, что новинки тоже ждёт успех, тем более, что они стали значительно быстрее. Пиковая скорость Kingston NV2 на последовательных операциях достигала 3500 мегабайт в секунду, в новой серии быстрее даже самая младшая модель объёмом 512 гигабайт: её скоростные показатели 5000 и 3000 мегабайт в секунду на операциях последовательного чтения и записи соответственно. Ресурс накопителей остался прежним.

Судя по всему, накопители уже поступают в продажу за исключением модели объёмом 4 терабайта — она появится в четвёртом квартале.