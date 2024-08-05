Intel Core Ultra 5 228V протестировали в ноутбуке MSI Prestige 13 AI+ EVO.

В Geekbench появились результаты тестов ноутбука MSI Prestige 13 AI+ EVO с процессором Intel Core Ultra 5 228V, сообщает VideoCardz. В одноядерных тестах процессор набрал 2585 баллов, в многоядерных — 10053 балла.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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По подсчётам специалистов, одноядерный результат будущей новинки лучше чем у Intel Core Ultra 9 185H, при этом энергопотребление последнего много выше: 54 ватта против 17 ватт Core Ultra 5 228V. В многопотоке результаты всех процессоров Lunar Lake мало отличаются, поскольку количество ядер и потоков у всех моделей одинаковое — 8 ядер и 8 потоков, конфигурация 4P+4E.

Источник изображения: Geekbench

Intel Core Ultra 5 228V один из самых младших процессоров в семействе Lunar Lake с 32 гигабайтами встроенной оперативной памяти LPDDR5X. По неофициальным данным, будущее семейство на старте будет включать девять моделей, начиная с Core Ultra 5 226V и заканчивая Core Ultra 9 288V. Отличаться 228V от 226V должен только объёмом встроенной памяти, 32 против 16 гигабайт.

Источник изображения: VideoCardz

Intel официально назначила презентацию процессоров Lunar Lake на 3 сентября. Эти процессоры станут основой тонких и лёгких ноутбуков бизнес класса. Базовая мощность моделей на уровне PL1 составляет 17 ватт (PL1), на уровне PL2 мощность повышает до 30 ватт, исключением является Core Ultra 9 288V, у которого оба уровня настроены на 30 ватт. Процессоры основаны на совершенно новых архитектурах: Lion Cove для P-ядер, Skymont для E-ядер, Xe2-LPG для интегрированной графики Battlemage, оснащаются нейронным блоком NPU 4 с теоретической производительностью до 48 триллионов операций в секунду.