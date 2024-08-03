У партнёров компании ещё есть возможность сформировать последние заказы.

NVIDIA завершает производство видеокарт GeForce RTX 3060, сообщает VideoCardz со ссылкой на неофициальную информацию с китайского форума Board Channels. Согласно источнику, компания разослала соответствующее уведомление своим партнёрам и готова принять последние заказы. Отгрузка будет осуществляться партиями следующие несколько месяцев, поэтому внезапного исчезновения RTX 3060 из продажи специалисты не ожидают. Подробностей мало, но предполагается, что к RTX 3060 Ti эти новости не относятся — видеокарты основаны на другом графическом процессоре.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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NVIDIA GeForce RTX 3060 с объёмом видеопамяти 12 гигабайт выпустили в феврале 2021 года, видеокарта стала популярным выбором для игровых компьютеров в начальном и среднем ценовом сегменте, что, в частности, подтверждает текущая статистика Steam — RTX 3060 уже на протяжении долгого времени самая популярная видеокарта среди пользователей игровой платформы. В июле RTX 3060 была установлена в 5,88% компьютеров опрошенных пользователей Steam. Стоит отметить, что существует версия RTX 3060 на 8 гигабайт видеопамяти — более дешёвый вариант был выпущен в середине 2022 года.

Видеокарты NVIDIA класса «60» всегда пользуются повышенным спросом у любителей игр, по сути, это минимум, позволяющий играть в актуальные игры на высоких настройках графики с комфортной частотой кадров.