Поддерживаются материнские платы с разъёмами на обратной стороне: ASUS BTF, MSI Project Zero и GIGABYTE Project Stealth.

Thermaltake объявила о начале продаж серии Mid Tower корпусов Ceres 350 MX, которые поддерживают материнские платы с разъёмами на обратной стороне: ASUS BTF, MSI Project Zero и GIGABYTE Project Stealth, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Thermaltake

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На выбор доступно семь расцветок: чёрная, белая (Snow), зелёная (Racing Green), светло синяя (Hydrangea Blue), светло-зелёная (Matcha Green), жёлтая (Bumblebee) и розовая (Bubble Pink). Корпус поставляется с двумя передними панелями, стеклянной и сетчатой, а также тремя предустановленными 140-миллиметровыми (мм) вентиляторами CT140, два из которых с ARGB подсветкой.

Источник изображения: Thermaltake

Корпус может похвастаться наличием легкосъёмных пылевых фильтров, включая нижний, выдвигающийся вперёд, и фронтальный, встроенный в съёмную рамку; возможностью поворота кронштейна крепления плат расширения PCIe для вертикальной установки видеокарт; поддержкой материнских плат формата вплоть до E-ATX; возможностью установки 360-мм радиатора спереди и 280-мм сверху; видеокарт длиной до 340 мм (с передним радиатором) или 370 мм (без переднего радиатора); боковой панелью из закалённого стекла толщиной 4 мм. Дополнительно корпус можно кастомизировать купив фирменный круглый ЖК-экран диагональю 2,1-дюйма.