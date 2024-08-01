Контроллер также получил новую упаковку.

Microsoft анонсировала новый игровой контроллер Xbox Sky Cipher Special Edition с верхней панелью из прозрачного пластика синего цвета, сообщает TechPowerUp. Хотя по большей части компоненты контроллера всё равно скрываются за внутренними непрозрачными стенками, многочисленные вырезы и выступы в последних придают контроллеру ещё более футуристичный вид. Кое-какие детали можно рассмотреть подробнее, например, это вибромоторы, находящиеся в рукоятках.

Источник изображения: Microsoft

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Sky Cipher — это беспроводной контроллер с поддержкой технологий Xbox Wireless и Bluetooth. Заявлено около 40 часов работы от одного заряда. Контроллер совместим с игровыми консолями Xbox Series, Xbox One, персональными компьютерами и мобильными устройствами под управлением Android и iOS. В числе прочих особенностей наличие 3,5-миллиметрового аудио-разъёма, возможности переназначения кнопок и создания профилей через фирменное программное обеспечение.

Для Sky Cipher была разработана новая упаковка. Покупателям, которых беспокоят вопросы экологии, будет приятно знать, что в упаковке отсутствуют пластиковые детали и бумажное руководство, вместо последнего в коробке находится QR-код со ссылкой на онлайн руководство. Также упаковка в целом стала меньше и легче.