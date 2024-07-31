Продажи AMD Ryzen 9000 должны были стартовать сегодня, но что-то пошло не так.

Зарубежные интернет магазины добавляют процессоры AMD Ryzen 9000 в свои каталоги, а Ryzen 5000XT в некоторых странах сегодня официально станут доступны для покупки — можно взглянуть на цены. Так, страницы всех процессоров Ryzen 9000 появились в каталоге американского BestBuy, сообщает Wccftech.

Источник изображения: AMD и Wccftech

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Младший процессор из серии, AMD Ryzen 5 9600X, стоит 249 долларов США; Ryzen 7 9700X оценивается в 359 долларов; 449 долларов просят за Ryzen 9 9900X; 559 долларов стоит Ryzen 9 9950X. AMD по непонятным причинам до сих пор публично не назвала рекомендованные цены новых процессоров, поэтому неизвестно, являются ли цены в каталоге рекомендованными, более того, они вообще могут не соответствовать действительности. Если же эти цены соответствуют рекомендованным, то новинки оказываются дешевле предшественников на старте продаж.

За рубежом AMD Ryzen 9000 должны были начать продавать сегодня, однако все процессоры были отозваны AMD из-за потенциальных проблем с качеством. Вместо отозванных процессоров в магазины направили новые партии, продажи Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X начнутся 8 августа, старших моделей 15 августа.

Предварительные, не подтверждённые официально цены Ryzen 9000:

Ryzen 9 9950X 599 долларов США (MSRP Ryzen 9 7950X 699 долларов США)

Ryzen 9 9900X 449 долларов США (MSRP Ryzen 9 7900X 549 долларов США)

Ryzen 7 9700X 359 долларов США (MSRP Ryzen 7 7700X 399 долларов США)

Ryzen 5 9600X 249 долларов США (MSRP Ryzen 5 7600X 299 долларов США)

Источник изображения: AMD и Wccftech

Что касается AMD Ryzen 5000XT, в американском Newegg за Ryzen 9 5900XT просят 349 долларов США, а за Ryzen 7 5800XT 249 долларов США, пишет Wccftech в другой новости. Две эти модели — очередное дополнение для платформы AM4, поддерживаемой AMD уже 9 лет.

Источник изображения: AMD и Wccftech

Процессоры AMD Ryzen 5000XT не имеют дополнительного кэша 3D V-Cache, это вполне стандартные модели семейства Vermeer (во всяком случае, пока неизвестно о каких-либо серьёзных преимуществах) с другими рабочими частотами: 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5800XT получил самые высокие частоты среди других моделей серии с тем же количеством ядер, 3,8…4,8 гигагерц (ГГц); 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 5900XT на 100 мегагерц медленнее 5950X — работает на частотах 3,3…4,8 ГГц.