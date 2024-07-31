Полностью чёрные видеокарты без подсветки.

PowerColor (TUL Corporation) на каком то этапе выпустила новые версии видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT с простым и строгим дизайном без подсветки, двумя вентиляторами в системе охлаждения. На это обратили внимание в VideoCardz после того, как японский партнёр компании, бренд Kurotoshiku, выпустил аналогичные видеокарты у себя на родине. Видеокарты выполнены полностью в чёрном цвете, включая бэкплейт и кронштейн с видеовыходами.

Модель RX 7800 XT 16G-P. Источник изображения: PowerColor (TUL Corporation)

реклама

В ассортименте PowerColor уже были AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT с подобным дизайном, но они оснащались более крупными системами охлаждения с тремя вентиляторами и относились к линейке Fighter. Новые модели с двумя вентиляторами не относятся к какой-либо линейке. В длину трёхвентиляторные видеокарты Fighter занимают 290 миллиметров (мм) без учёта кронштейна (303 мм с кронштейном). У новых вариантов с двумя вентиляторами длина 260 мм (274 мм с учётом кронштейна). Также на пару миллиметров отличается высота. По толщине видеокарты одинаковы — занимают 50 мм, примерно 2,5-слота расширения.

Модель RX 7800 XT 16G-P. Источник изображения: PowerColor (TUL Corporation)

Кроме размеров системы охлаждения и количества вентиляторов нет подробной информации о наличии других конструктивных отличий между двух- и трёхвентиляторными версиями видеокарт. Отличаются рабочие частоты графических процессоров. Более компактные новинки работают на стандартных частотах, в то время как трёхвентиляторные Fighter были разогнаны производителем. Для RX 7800 XT с двумя вентиляторами это 2124/2430 мегагерц (МГц) против 2169/2475 МГц у трёхвентиляторной модели, аналогично для RX 7700 XT — 2171/2544 МГц против 2226/2584 МГц.