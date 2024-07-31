Маломощные мобильные процессоры, построенные на совершенно новых архитектурах.

Intel проведёт 3 сентября мероприятие по запуску линейки процессоров Lunar Lake. В мероприятии примут участие руководители клиентского бизнеса Intel и партнёры компании, ключевыми темами станут энергоэффективность новых процессоров и производительность их компонентов: процессорных ядер, интегрированной графики, нейронного блока для ускорения искусственного интеллекта.

Источник изображения: Intel Corporation

реклама

Intel Lunar Lake — это маломощные мобильные процессоры, использующие совершенно новые архитектуры процессорных ядер, интегрированной графики и нейронного блока. Производительные ядра процессоров построены на базе архитектуры Lion Cove, эффективные ядра — на базе архитектуры Skymont. Интегрированная графика использует архитектуру Xe 2-го поколения Battlemage, подвариант с пониженным энергопотреблением LPG, а нейронный блок — архитектуру NPU 4. Процессоры производятся по технологиям TSMC N3B и N6, оснащаются интегрированной LPDDR5X памятью. Ожидается значительный прирост производительности по всем направлениям.

Источник изображения: VideoCardz

Официально компания ещё не раскрыла наименование серии, список процессоров, входящих в неё, и их характеристики, однако благодаря ряду утечек известно, что процессоры Intel Lunar Lake будут представлены в рамках серии Core Ultra 200V и насчитывать она будет девять моделей — все восьмиядерные с конфигурацией 4P+4E. В VideoCardz составили потенциальный список процессоров, дополнив его информацией о характеристиках (официально подтверждены не все).