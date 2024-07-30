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Moleculo
Новый графический драйвер Intel поддерживает Stormgate и повышает быстродействие в нескольких играх
Также исправлены ошибки в ряде наименований.

Intel выпустила новый WHQL графический драйвер для актуальной интегрированной и дискретной графики. Он включает в себя оптимизации для игры Stormgate, а также заметно повышает производительность в Yakuza: Like a Dragon и Metro: Last Light Complete Edition, сообщает Neowin.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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По сравнению с версией драйвера с 5762 на конце, средняя частота кадров в Yakuza: Like a Dragon на видеокартах Intel Arc A может повыситься на величину до 91% при качестве графики «Ультра». Прирост до 35% можно ожидать в разрешении 1440p. В Metro: Last Light прирост ожидается до 20…23% при разрешении 1080p и 1440p, высоких и очень высоких настройках графики соответственно. На интегрированной графике процессоров Intel Core Ultra новый драйвер обеспечит повышение средней частоты кадров до 12% в разрешении 1080p с масштабированием и при средних настройках графики.

На видеокартах Intel Arc A исправили проблемы с искажениями в Dirt Rally (DX11) и Blender 4.2, устранили сбои и проблемы со стабильностью в Sid Meier's Civilization V (DX11) и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (DX12), в последнем случае исправление актуально и для интегрированной графики Intel Core Ultra.

#intel #видеокарты
Источник: neowin.net
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