В однопотоке процессор смог опередить даже AMD Ryzen AI 9 370HX.

Несколько результатов тестирования Intel Core Ultra 9 288V появились в базе данных бенчмарка Geekbench, сообщает VideoCardz. Это флагманский процессор семейства Lunar Lake, единственная модель в серии, у которой мощность на уровне PL1 совпадает с мощностью PL2 и равна 30 ваттам. Другие процессоры Lunar Lake настроены на работу с PL1, равным 17 Вт. Все процессоры Lunar Lake имеют интегрированную LPDDR5X память (Memory on Package, MOP), у рассматриваемого экземпляра это 32 ГБ LPDDR5X-8533.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

Минимальная одноядерная оценка Intel Core Ultra 9 288V в трёх тестах составила 2790 баллов, максимальная 2901 балл. В многопотоке процессор набирал от 9579 баллов до 11048 баллов. Стоит напомнить, Lunar Lake — это 8-ядерные 8-поточные процессоры с конфигурацией 4P+4E, поддержки виртуальных потоков, технологии Hyper-Threading, у них нет. Ядра процессора основаны на совершенно новых архитектурах: Lion Cove для P-ядер и Skymont для E-ядер.

Источник изображения: VideoCardz

Опираясь на данные ресурса Notebookcheck, в VideoCardz подсчитали, что оценка однопоточной производительности Intel Core Ultra 9 288V даже выше, чем у AMD Ryzen AI 9 370HX — впечатляет. В многопотоке результат тоже достаточно высокий, процессор на 12% отстаёт от 54-ваттного 8-ядерного и 16-поточного AMD Ryzen 9 7940HS. Преимущество над другим процессором Lunar Lake, Core Ultra 7 268V, который ранее появился в Geekbench, достигает 7…11,5%.