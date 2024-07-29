Универсальная термопрокладка размерами 50×40 мм.

Thermal Grizzly представила PhaseSheet PTM — электрически непроводящую термопрокладку 50×40 мм на основе материала с фазовым переходом, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Thermal Grizzly

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Термопрокладка оптимизирована для сценариев с длительными интервалами обслуживания, она долговечнее традиционных термопаст, а благодаря своим свойствам минимизирует так называемый pump-out эффект, когда из-за циклов температурного расширения и сжатия термопаста выдавливается на периферию чипа или даже за его пределы: PhaseSheet PTM сохраняет очень низкую вязкость в жидком состоянии и снова начинает стягиваться при переходе в твёрдое состояние.

Источник изображения: Thermal Grizzly

Свойства PhaseSheet PTM стабилизируются и теплопроводность достигает пика после десяти циклов нагрева до температуры выше 60 градусов Цельсия. Термопрокладка универсальна, её можно применять в качестве термоинтерфейса для графических процессоров видеокарт, центральных процессоров, чипов в ноутбуках.