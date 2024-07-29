Включая Curve Sharper для тонкой настройки процессоров.

Вслед за майским обновлением с AGESA 1.1.7.0 компания GIGABYTE официально объявила о выпуске для материнских плат AMD 600 серии бета-версий BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.0a, сообщает Wccftech со ссылкой на производителя. Если предыдущее обновление внедряло начальную поддержку новых процессоров, то в новом уже сосредоточились на оптимизациях и включении новых функций. Так, обновление приносит поддержку Curve Sharper, разгона оперативной памяти «на лету» и (Memory overclocking on the fly) и оптимизированных профилей оперативной памяти (Memory optimized performance profile).

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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Благодаря Curve Shaper кривую частота-напряжение можно будет настроить точнее и в различных диапазонах, что, например, позволит понижать напряжение в тех диапазонах, где процессор более стабилен, и повышать в тех, где менее стабилен. Разгон оперативной памяти «на лету» подразумевает переключение профилей EXPO в операционной системе, без необходимости входа в BIOS.

Новые бета-версии BIOS от GIGABYTE доступны для плат AMD 600 серии всех классов, будь то флагманские решения на базе чипсетов X670, решения высокого и среднего уровня на базе B650 или платы начального класса A620.

AMD перенесла начало продаж процессоров Ryzen 9000 на 8 и 15 августа, сначала выпустят модели Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, затем Ryzen 9 9950X и 9900X.