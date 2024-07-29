Встречаются модели Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, промаркированные как Ryzen 9.

Ошибки в маркировке могут быть одной из причин недавнего отзыва процессоров AMD Ryzen 9000, сообщает ресурс Tom’s Hardware. Журналистам удалось подтвердить, что в первых партиях некоторые модели Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X ошибочно были промаркированы как Ryzen 9. Процессоры Ryzen 9 9950X и 9900X также могли быть отозваны из-за каких-то проблем с маркировкой: в Tom’s Hardware отмечают несоблюдение стандартных интервалов AMD в маркировке, а также полагают, что ошибки могут присутствовать и на упаковке процессоров.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Неизвестно, являются ли ошибки в маркировке единственной проблемой, заявление AMD наталкивает на мысль, что нет. Возможно, последствия ошибок в маркировке значительно шире, чем можно предположить, поэтому компания решила полностью отозвать первые партии процессоров, которые были отправлены OEM-партнёрам и в розничные магазины.

За рубежом продажи процессоров AMD Ryzen 9000 должны были начаться 31 июля, теперь продажи моделей Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X запланированы на 8 августа, а Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — на 15 августа. Рекомендованные цены до сих пор неизвестны, обзоры появятся за день до начала продаж.