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Moleculo
Настольные 65-ваттные процессоры Intel Core 13/14 тоже могут быть подвержены проблемам
Отзывать продукцию компания не собирается.

Журналисты издания The Verge попытались прояснить ситуацию, складывающуюся вокруг процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения. На протяжении нескольких месяцев в Сети активно обсуждаются проблемы со стабильностью данных процессоров, преимущественно флагманских, в различных задачах. Intel предприняла ряд шагов для смягчения проблемы и, кажется, нашла решение, однако у специалистов уже нет уверенности, что новое исправление микрокода окончательно решит проблемы процессоров, к тому же возникает множество различных вопросов о гарантийном обслуживании, долговечности затронутых процессоров и т.д.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Пожалуй, ключевыми моментами из беседы The Verge с представителем Intel Томасом Ханнафордом (Thomas Hannaford) являются следующие:

  • Слишком высокое напряжение основная, но не единственная причина выхода из строя некоторых процессоров. Как минимум, подтверждено, что на производстве в течение какого-то времени существовала проблема, приводящая к окислению VIA-соединений.
  • Повышенное напряжение потенциально может повлиять на любой процессор для настольных ПК 13- или 14-го поколения мощностью 65 Вт или более — не только флагманские чипы могут быть подвержены проблеме.
  • Любая деградация процессора необратима и уже повреждённым процессорам не поможет обновление BIOS — их нужно обменять по гарантии. Владельцам испорченных процессоров, которые получили отказ в гарантийном обслуживании, рекомендуют обратиться по гарантии ещё раз.
  • Intel не собирается останавливать продажи процессоров и отзывать их.
  • Intel находится в поиске эффективных методов тестирования для проверки процессоров.

YouTube канал Robeytech для проверки процессоров рекомендует следующее:

  • Установить все имеющиеся на текущий момент обновления BIOS для материнской платы и использовать базовые настройки питания Intel, которые соответствуют спецификациям.
  • Обновить драйвер NVIDIA (использовать нужно официальный пакет NVIDIA) — да, как ни странно, это один из методов проверки процессора — блогер утверждает, что при распаковке драйвера нагрузка схожа с той, что возникает при распаковке ресурсов с помощью системы сжатия данных Oodle в движке Unreal Engine. Блогер рекомендует переустановить драйвер NVIDIA от 5 до 10 раз.
  • Дополнительно и для владельцев видеокарт AMD рекомендуется несколько раз запустить 10-минутный тест Cinebench R23.

На данный момент Intel тестирует исправление микрокода, которое должно решить проблемы со стабильностью процессоров Core 13- и 14-го поколения. Его планируют выпустить в середине августа.

#intel
Источник: theverge.com
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