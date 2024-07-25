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Moleculo
Обзоры процессоров AMD Ryzen 9000 появятся за день до начала продаж
А начало продаж, согласно последним новостям, перенесли на август.

Обзоры процессоров AMD Ryzen 9000 появятся за день до начала продаж, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию YouTube канала Hardware Unboxed. С учётом последних новостей это означает, что обзоры Ryzen 5 9600Х и Ryzen 7 9700Х появятся 7 августа, а более производительных Ryzen 9 9900X и 9950X — 14 августа. Речь идёт о рецензентах, которые получили процессоры от AMD, подписав соглашение о неразглашении.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Первоначально AMD Ryzen 9000 должны были появиться в продаже 31 июля, но накануне компания объявила об отзыве всех процессоров для повторной проверки качества. Очевидно потребуется время для отгрузки и доставки новых партий в магазины, поэтому сроки начала продаж сдвинули на 8 и 15 августа соответственно. Тем не менее, есть и те, кто уже каким-то образом смог приобрести один из новых процессоров. Запуск продуктов на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 для ноутбуков идёт по плану — за рубежом первые устройства ожидаются в продаже к концу этого месяца.

Что интересно, AMD ещё не назвала рекомендованные цены на процессоры Ryzen 9000, когда это произойдёт — непонятно.

#amd
Источник: videocardz.com
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