Модель A может получить AD106, версии которого используются в настольных RTX 4060 и мобильных RTX 4070.

NVIDIA готовит новую версию GeForce RTX 3050 для ноутбуков, модель с индексом A, которая, как предполагается, получит графический процессор AD106 (Ada Lovelace), сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Странную модель заметили в базе данных PCI ID и обнаружили в графических драйверах NVIDIA.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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NVIDIA и ранее выпускала видеокарты на более современных графических процессорах в «неродной» для них серии. Например, мобильная RTX 2050 с графическим процессором Ampere. Так и на этот раз, графический процессор Ada Lovelace попадёт в серию RTX 30.

Источник изображения: PCI-ID, VideoCardz

Странно, что для такой маломощной видеокарты, как RTX 3050, будет использоваться AD106, которым оснащаются настольные версии RTX 4060 и 4060 Ti, мобильные RTX 4070. Неизвестно, сколько блоков в GPU будет включено для RTX 3050 A, оригинальная ноутбучная модель на базе GA107 предлагает 2048 CUDA, 6 или 4 ГБ видеопамяти.

Источник изображения: VideoCardz

Неизвестно, когда GeForce RTX 3050 A появится, может быть, видеокарта уже используется в каких-либо продуктах под старым названием.