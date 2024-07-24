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Moleculo
Zen 5c ​на 25% меньше Zen 5, в Strix Point два CCX — больше подробностей о новых процессорах AMD
Новинки ожидаются в продаже к концу июля.

AMD продолжает делиться подробностями о своих новых процессорах, очередная порция материалов была рассмотрена специалистами Tom’s Hardware. В частности, стало известно, что компактные или плотные ядра Zen 5c примерно на 25% меньше, чем стандартные Zen 5, и что два типа ядер впервые для AMD имеют разный объём кэш-памяти, располагаясь на одном и том же кристалле.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

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В то время как в общей конструкции настольных процессоров AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge) мало что изменилось, чип Strix Point уникален: он имеет два кластера ядер CCX (Core Complex) на одном кристалле, как в старых чипах Zen 2, по кластеру на каждый тип ядер. Оба типа ядер имеют свои собственные кэши 1- и 2-го уровня, кэш 3-го уровня разделён на фрагменты: 16 МБ для стандартных ядер и 8 МБ для компактных.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Таким образом, ядра AMD Zen 5 имеют по 4 МБ кэш-памяти 3-го уровня, что благоприятно для выполнения интенсивных рабочих задач с малой задержкой, а ядра Zen 5c имеют по 1 МБ кэш-памяти 3-го уровня, что позволяет им успешно справляться с низкоинтенсивными нагрузками при значительно меньшем энергопотреблении.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Фрагменты кэша 3-го уровня должны взаимодействовать друг с другом и здесь возникает проблема — задержка при передаче данных из кэша в кэш. Эта задержка не превышает задержку обращения к памяти и AMD использует механизмы планировщика Windows, чтобы минимизировать взаимодействие фрагментов кэша за счёт ограничения рабочих нагрузок ядрами Zen 5 или 5c.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

AMD имеет собственные механизмы планирования потоков и предоставляет ОС таблицы, в которых перечислены характеристики каждого ядра и веса различных операций, что позволяет ОС принимать решения по планированию. Подход AMD также отдаёт приоритет поддержанию производительности ядер Zen 5c как можно ближе к производительности стандартных ядер во время многоядерных рабочих нагрузок. Для дополнительной экономии энергии AMD использовала в Strix Point интерфейс PCIe 4.0, сократив количество линий с 20 до 16.

Кристалл Strix Point имеет площадь 232,5 мм2, что намного больше кристалла Hawk Point площадью 178 мм2. Во многом это связано с тем, что оба кристалла используют один и тот техпроцесс, но у Strix Point больше ядер и кэша, более производительный и крупный интегрированный графический процессор.

#amd
Источник: tomshardware.com
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