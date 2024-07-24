Архитектура разрабатывалась параллельно под две технологии.

AMD в обозримом будущем может обновить Zen 5 процессоры, переведя их на новый 3-нанометровый техпроцесс, пишет PCGamer со ссылкой на интервью Майка Кларка (Mike Clark) ресурсу Tom’s Hardware. Майк Кларк является ведущим специалистом и работает над процессорами AMD более 30 лет, в частности, он был ведущим разработчиком первого поколения архитектуры Zen и процессоров на её основе.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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На вопрос «С какой самой большой проблемой вы столкнулись при разработке Zen 5?» Кларк ответил об одновременной разработке архитектуры как для 4-нм, так и для 3-нм техпроцесса. Это несколько отличается от стандартного подхода, когда архитектура создаётся с прицелом на одну технологию, а при необходимости и наличии возможностей переносится на более совершенную. В случае с 3- и 4-нм вариациями Zen 5 работа ведётся двумя командами параллельно, но в тесном сотрудничестве, 3-нанометрвоая технология должна быть внедрена в короткие сроки. Это стало настоящим вызовом, но, судя по всему, инженеры AMD справились с задачей, получив бесценный опыт, который позволит сделать последующие процессоры ещё лучше.

Также специалист допустил, что плотные ядра Zen со временем появятся в настольных процессорах. При полной загрузке всех производительных ядер они всё равно не работают на пиковой частоте, поэтому было бы логично часть из них заменить на ещё большее количество плотных ядер. Но перед этим компании необходимо решить различные задачи, в частности, получить больше опыта в работе с Windows, настроить и оптимизировать планировщик.