Процессор был протестирован в Cinebench R23, Geekbench 5, SpeedoMeter, WebXPRT4 и CrossMark.

Первые результаты тестов одного из процессоров семейства Intel Arrow Lake-S для настольных ПК были опубликованы инсайдером Jaykihn в социальной сети X (заблокирована в РФ), сообщает Wccftech и VideoCardz.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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Цифры, опубликованные инсайдером, предположительно относятся к флагманскому процессору Core Ultra 9 285K, или другому 24-ядерному чипу линейки. Тестировались два варианта: один ES2 и один QS, их сравнивали с Core i9-14900K. Процессор был настроен на работу при TDP до 250 Вт и был протестирован в Cinebench R23, Geekbench 5, SpeedoMeter, WebXPRT4 и CrossMark.

Источник изображения: @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ)

По подсчётам VideoCardz, версия ES2 была в среднем на 15% медленнее, чем 14900K, а версия QS — на 4,3% быстрее текущего флагмана. В отдельных тестах процессор имеет гораздо более высокую многоядерную производительность, чем 14900K — это Geekbench и Cinebench.

Источник изображения: @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Сообщается, что Intel выпустит новую серию Core Ultra 200K примерно в сентябре, а её доступность ожидается в октябре. Компания пока не называла какие-либо конкретные модели и их характеристики.