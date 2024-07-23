FLM поддерживает различные кодеки захвата кадров, такие как Advanced Media Framework (AMF) и Desktop Duplication (DXGI).

AMD выпустила инструмент Frame Latency Meter (FLM), который измеряет время отклика в играх по движениям мыши, сообщает eTeknix. Эта новая утилита идеально подходит для опытных геймеров, разработчиков и опытных пользователей, которые стремятся уменьшить задержку ввода и оптимизировать производительность системы.

Источник изображения: AMD, GPUOpen

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FLM предназначен для измерения времени, необходимого для того, чтобы движение мыши проявилось в виде нового кадра на экране. В отличие от других инструментов, FLM не использует вспышки на экране для измерения задержки, что делает его более универсальным. Эта функция позволяет пользователям измерять задержку в течение длительных периодов времени без перерывов.

FLM поддерживает различные кодеки захвата кадров, такие как Advanced Media Framework (AMF) для графических процессоров AMD и Desktop Duplication (DXGI) как универсальный вариант для любого графического процессора. Инструмент генерирует подробную статистику по задержке и эффективной частоте кадров, которую можно экспортировать в CSV файлы для анализа. В числе доступных настроек: горячие клавиши для замеров и настройка области для захвата экрана.

Одним из существенных преимуществ FLM является его способность работать без перерыва в тестовых сессиях. Эта особенность позволяет собирать неограниченное количество выборок в ходе тестирования, обеспечивая более высокую точность.

Frame Latency Meter является ценным инструментом для всех, кто хочет улучшить игровые возможности своих систем и оптимизировать производительность.