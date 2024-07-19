Пока нет намёков на какие-либо изменения.

«…Ничто не подразумевает, что выпуск игровой консоли PS5 Pro был отложен или отменён…», – пишет инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в новой публикации на сайте Insider Gaming. Ранее одно из сообщений инсайдера в социальных сетях было неверно интерпретировано, в результате чего стали появляться новости о задержке Pro версии консоли и переносе её релиза на 2025 год.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

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Источникам инсайдера неизвестно о каких-либо изменениях в графике. Из конкретных дат называются 30 июля, день, когда разработчики смогут отправить на сертификацию приложения с поддержкой PS5 Pro, а также 15 сентября – рубеж, после которого все выпускаемые приложения должны поддерживать Pro версию консоли.

Официально не подтверждена даже разработка PS5 Pro, тем более, неизвестны ни сроки анонса, ни презентации. По предположениям Хендерсона, анонс продвинутой версии игровой консоли Sony текущего поколения может состояться в сентябре, выпустить её могут во второй половине ноября. Некоторые источники инсайдера высказывают опасения, что к этому моменту не так много игр будут использовать технические преимущества PS5 Pro, видимо, это и может стать причиной корректировки сроков выпуска, но, как отмечалось выше, каких-либо надёжных сведений о изменениях в графике нет.