Блоки питания мощностью от 750 до 1000 Вт будут доступны в чёрном и белом цвете.

Phanteks расширила ассортимент своей продукции новыми воздушными башенными кулерами и ATX 3.1 блоками питания, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Phanteks и TechPowerUp

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Однобашенные кулеры для процессоров Phanteks Polar ST позиционируются компанией, как продукты с исключительным соотношением цены и качества. В числе особенностей: тепловые трубки из спеченной порошковой меди, элегантный дизайн, 120-миллиметровые вентиляторы M25-120 с D-RGB подсветкой (каждый светодиод настраивается индивидуально). Представлено два кулера: ST4 с четырьмя тепловыми трубками и ST5 с пятью. Кулеры также отличаются дизайном, ST5 окрашен полностью в чёрный цвет, оснащается панелью, которая закрывает концы тепловых трубок. Что касается вентилятора M25-120, согласно спецификациям, он развивает воздушный поток до 84,26 CFM при уровне шума до 35,7 дБ и статическом давлении 2,67 мм вод ст. Вентилятор работает в диапазоне скоростей 400…2000 об/мин.

Источник изображения: Phanteks и TechPowerUp

В серию блоков питания Phanteks AMP GH входят модели мощностью 1000, 850 и 750 Вт в чёрном и белом цвете. Блоки питания модульные, оснащены одним разъёмом питания PCIE Gen 5.1, 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником, который может останавливаться при низкой нагрузке на блок.