Как и положено, она поддерживает PCIe 5.0, USB4 и Wi-Fi 7.

ASUS показала на выставке Bilibili World 2024 в Китае материнскую плату ATX серии TUF GAMING, оснащённую чипсетом AMD X870, сообщает ITHome. Плата выполнена в соответствующем серии стиле и привлекает внимание блестящими логотипами TUF GAMING на крупном радиаторе подсистемы питания и радиаторе чипсета.

Источник изображения: ITHome

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Судя по всему, полные спецификации платы неизвестны. По информации ITHome, для установки видеокарты имеется усиленный слот PCIe 5.0 x16 с механизмом для быстрой и удобной разблокировки замка, в наличии также второй полноразмерный слот PCIe, но линий в нём уже меньше, вероятно, четыре. На плате присутствуют, как минимум, три слота для установки M.2 накопителей, два из которых оснащены радиаторами. Для питания процессора предусмотрено два 8-контактных разъёма EPS. Кроме того, плата оснащена проводной 2,5-гигабитной сетевой картой, поддерживает USB4 и Wi-Fi 7.

Официально неизвестно, когда платы AMD с чипсетами 800 серии появятся в продаже. Как ожидается, это не произойдёт с началом продаж процессоров Ryzen 9000 в июле, платы появятся позже, по слухам, осенью, в конце сентября – начале октября. Все или, по крайней мере, большинство существующих плат AMD AM5 600 серии должны получить обновлённые BIOS для поддержки процессоров Ryzen 9000.