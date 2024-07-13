Ранее появились слухи о возможной задержке серии до декабря.

Появилось опровержение недавних слухов о позднем запуске серии настольных процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S). Днями ранее инсайдеры сообщали, что стадия тестирования квалификационных образцов этих процессоров запланирована на начало октября, в таком случае продажи можно было бы ожидать только к декабрю, теперь же утверждается, что тестирование QS образцов процессоров “K” пройдёт с 19 августа по 8 сентября, а значит их можно ожидать в продаже где-то в октябре, как и ожидалось ранее. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщение инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ) и ресурс BenchLife.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Что касается процессоров без индекса “K”, тестирование QS образцов якобы пройдёт в период со 2 по 15 декабря, а в продаже они появятся в январе, вероятно, после презентации на CES 2025.

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 с индексом “K”, материнские платы и чипсеты 800 серии, скорее всего, представят на мероприятии Innovation в сентябре. Как минимум, известно о трёх моделях: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Количество ядер не подтверждено, но ожидается, что вся серия будет основана на двух кристаллах с конфигурацией ядер 8P+16E и 6P+8E. Максимальную конфигурацию получит Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K, вероятно, будет 20-ядерным (8P+12E), а Core Ultra 5 245K будет основан на полноценном втором кристалле и предлагать в общей совокупности 14 ядер.