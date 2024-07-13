Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Продажи Intel Core Ultra 200K всё-таки могут начать в октябре после завершения QS тестов в сентябре
Ранее появились слухи о возможной задержке серии до декабря.

Появилось опровержение недавних слухов о позднем запуске серии настольных процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S). Днями ранее инсайдеры сообщали, что стадия тестирования квалификационных образцов этих процессоров запланирована на начало октября, в таком случае продажи можно было бы ожидать только к декабрю, теперь же утверждается, что тестирование QS образцов процессоров “K” пройдёт с 19 августа по 8 сентября, а значит их можно ожидать в продаже где-то в октябре, как и ожидалось ранее. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщение инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ) и ресурс BenchLife.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

реклама

Что касается процессоров без индекса “K”, тестирование QS образцов якобы пройдёт в период со 2 по 15 декабря, а в продаже они появятся в январе, вероятно, после презентации на CES 2025.

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 с индексом “K”, материнские платы и чипсеты 800 серии, скорее всего, представят на мероприятии Innovation в сентябре. Как минимум, известно о трёх моделях: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Количество ядер не подтверждено, но ожидается, что вся серия будет основана на двух кристаллах с конфигурацией ядер 8P+16E и 6P+8E. Максимальную конфигурацию получит Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K, вероятно, будет 20-ядерным (8P+12E), а Core Ultra 5 245K будет основан на полноценном втором кристалле и предлагать в общей совокупности 14 ядер.

#intel #процессоры #intel core ultra 200
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
AMD Ryzen AI 9 HX 370 появился на Geekbench, показав отличную производительность
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
7
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
1
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
5
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
2
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Microsoft решила не выпускать в общий доступ генератор речи VALL-E 2 из-за высокой реалистичности
3
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего секретного БПЛА XRQ-73
1
В Китае открылся крупнейший в мире крытый снежно-ледовый тематический парк
+
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
19
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
3
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
6
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
1
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
3

Сейчас обсуждают

Тёма Валуев
16:39
Мда, и на что я потратил свое время, читая этот бред? Единственное, что я понял, так это то, что автор не знаком с книгами про ведьмака)
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Рустем Шагиахметов
16:39
Дешевле новый построить стандартный завод под современные технологии, чем пытаться что то восстановить на старом заводе. Снести его и использовать энергосбережение, логистические пути и тп, разве толь...
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
Никита Никитенко
16:37
Сейчас скажу непопулярное мнение, но если закрыть глаза на рекламу, то в целом, сборка хорошая. Правла, выбор карты конечно очень сомнительный...
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Никита Никитенко
16:35
Красные – понятно, а сине-зелёные это who (кто)?
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Владимир
16:34
Хохочу во весь голос! Мало того что это древняя разработка реактивного двигателя, у него уровень шума запредельный. Недаром моделистам запретили использовать пуврд изза неепического шума.
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
Victor Konovalov
16:28
если ты умный - то почему ты тупой педераст?
Spiegel назвал главную уязвимость секретного плана Германии на случай вооруженного конфликта с РФ
Максим Сидоров
16:27
Расхваливали ведьмака. Помню поиграл, ну как бы ничего особенного. Притянутый за уши сюжет, умещающийся в двух предложениях. А в остальном карта с кучей отмеченных точек с однообразными миссиями. Иссл...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
SlyBiBi
16:25
Не. Это дебилоид из серии: "Пиши, что хочешь - интернет стерпит", а мне бабло за рекламу капает!
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
SlyBiBi
16:22
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
SlyBiBi
16:22
Это статья не просто дилетанта, а полного дебила и рекламо-дрочера.
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем