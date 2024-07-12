Слухи исходят от нескольких инсайдеров, но не содержат деталей.

По последним слухам, настольные процессоры Intel Arrow Lake-S могут добраться до прилавков магазинов к декабрю этого года, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

реклама

Воспринимать подобные слухи нужно с долей скептицизма, отмечает ресурс, тем не менее, о потенциально позднем начале продаж рассказали несколько блогеров-инсайдеров в социальной сети X (заблокирована в РФ) – это и @9550pro, черпающий информацию из недр китайских социальных сетей, и @kopite7kimi, известный множеством более или менее точных инсайдов о видеокартах NVIDIA, и новый источник, в последнее время активно рассказывающий о будущих процессорах Intel, блогер @jaykihn0. Так, по информации последнего, тестирование квалификационных образцов Arrow Lake-S закончат на 40 неделе (в сентябре-октябре), после этого обычно проходит не менее трёх-четырёх недель перед началом поставок продукции для продаж.

Возможно, речь идёт не о разблокированных для разгона процессорах с индексом “K”, которые, по предыдущим слухам, ожидали вскоре после мероприятия Innovation в конце сентября, а о 65-ваттных моделях с заблокированным множителем – это никто не уточняет. В таком случае график запуска совпадает с таковыми для предыдущих поколений настольных процессоров, когда процессоры “K” появлялись после осенней презентации, где-то в октябре, а более доступные модели – в следующем году после январской выставки CES.