Полностью решить проблему пока не удалось.

Как минимум, на протяжении уже нескольких месяцев в Сети активно обсуждаются проблемы со стабильностью флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений. Владельцы этих процессоров, использующие их в игровых системах, часто сталкиваются с ошибками в играх, построенных на базе движка Unreal Engine. Некоторое время назад подразделению компании Epic, бывшему RAD Game Tools и ныне Epic Games Tools, пришлось объяснять недовольным пользователям, что проблема не в движке, а в процессорах Intel. С тех пор Intel предприняла ряд шагов для устранения проблем, но, судя по всему, полностью избавиться от них до сих пор не удалость, более того, появляется информация о том, что проблемы выходят за рамки игр, а Intel так и не озвучила основную их причину.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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YouTube блогер Level1Techs рассказал, что проблемы с процессорами Intel наблюдаются и в серверных системах, в тех, что используют процессоры потребительского класса, такие как Core i9-13900K и 14900K со специализированными материнскими платами для рабочих станций на базе чипсетов W680, сообщает Tom's Hardware. Флагманские процессоры Intel Core i9 отлично подходят для игровых серверов, где нужна высокая однопоточная производительность, но теперь провайдеры вынуждены переходить на решения AMD. Автор канала получил и изучил телеметрические данные ряда серверов с флагманскими процессорами Raptor Lake, обнаружив, что около половины из них имеют проблемы со стабильностью.

«… всё всегда было удачно с 12900KS, и с Xeon … что-то не так с 13900K и 14900K. Мы уже заменили многие клиентские 13900K на 14900K и проблемы похоже, не решены полностью ... вместо этого я склоняю клиентов к системам на 7950X (прим. AMD Ryzen 9 7950X), они всё равно почти всегда быстрее», – рассказал один из провайдеров.

Материнские платы с чипсетами Intel W680, используемые в рабочих станциях и серверных системах, ориентированы на максимальную стабильность, эти системы работают со стандартными настройками и не имеют возможностей для разгона. Наличие проблем на подобных системах может указывать на то, что причины залегают достаточно глубоко и корректировкой профилей питания их не решить. Собственно, Intel прямо заявила, что все исправления, выпущенные на данный момент, не устраняют первопричину проблем. Эти исправления: базовые профили питания, не выходящие за рамки спецификаций, фикс микрокода, исправляющий баг в работе технологии eTVB. В Intel продолжают расследование.