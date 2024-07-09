Процессоры должны выйти в июле.

GIGABYTE первой выпустила для своих материнских плат AMD AM5 обновления BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.0a, сообщает Wccftech. Новый BIOS был замечен на странице материнской платы X670E AORUS XTREME. Очередное обновление направлено на подготовку существующих материнских плат к процессорам AMD Ryzen 9000 с ядрами на базе архитектуры Zen 5.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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Как отмечает ресурс, компания MSI недавно выпустила обновления BIOS с AGESA 1.2.0.0, которые также вносили оптимизации для будущих процессоров и повышали стабильность работы плат с видеокартами NVIDIA, такими как GeForce RTX 4070 и 4060. Чем конкретно отличается версия “a”, которую GIGABYTE использует в своих новых BIOS, неизвестно – в примечаниях к выпуску говорится только об оптимизациях для новых процессоров AMD.

Источник изображения: GIGABYTE, Wccftech

Вряд ли стоит спешить с установкой обновления, если конечно в текущей используемой версии нет каких-либо явных проблем – до начала продаж процессоров AMD Ryzen 9000 достаточно времени и не исключено, что будет выпущено ещё несколько обновлений BIOS.