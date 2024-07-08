Понадобится только дисплей или очки дополненной/виртуальной реальности.

Компания Linglong представила необычный мини компьютер в складной клавиатуре, сообщает Tom’s Hardware. Складной компьютер-клавиатура помещается в карман, он также оснащается трекпадом, что исключает необходимость в мыши, а вот устройство для отображения в любом случае понадобится – это может быть монитор, телевизор или очки дополненной/виртуальной реальности. К слову, именно на последнем сценарии компания акцентирует внимание.

Источник изображения: Linglong, bilibili

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Для своего формата компьютер обладает впечатляющими характеристиками, внутри поместились: 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 8840U, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, M.2 NVMe накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ формата 2230, аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч и другие компоненты. Предусмотрена быстрая 100-ваттная зарядка, есть модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 6, набор различных портов, включая один USB4.

Источник изображения: Linglong, bilibili

Что касается автономной работы, без учёта энергопотребления подключаемого дисплея компьютер может продержаться около десяти часов в офисных сценариях работы, до шести часов при воспроизведении видео, до четырёх часов при интенсивной нагрузке и выполнении ресурсоёмких задач.

Источник изображения: Linglong, bilibili

Пока устройство находится на стадии оценки и тестирования, сроки начала продаж неизвестны, но уже сейчас предполагается, что компьютер дешёвым не будет, ориентир: 400…500 долларов США в зависимости от конфигурации.