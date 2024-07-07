В ближайших обновлениях BIOS производительность может вырасти ещё на пару процентов.

AMD Ryzen 9 9900X на 14…20% быстрее предшественника 7900X в многопоточных тестах Cinebench R23, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Согласно представленной информации, в стандартном режиме с настройкой теплопакета на 120 Вт процессор AMD Ryzen 9 9900X набирает около 33 тысяч баллов, что на 14% превышает показатели 7900X с включённым PBO. При включении PBO на 9900X его результат в бенчмарке повышается до 34,5 тысяч баллов, что уже является 20-процентным преимуществом над 7900X.

Тесты проводились на материнской плате AMD X670E флагманского уровня с новейшим BIOS AGESA 1.2.0.0, тестировался розничный образец 9900X. Ожидается, что со следующими обновлениями прошивки производительность повысится ещё на пару процентов. В Wccftech уже знают и об игровой производительности 9900X, называя её «очень высокой».

Источник изображения: Wccftech

AMD Ryzen 9 9900X – это 12-ядерный 24-поточный процессор, который работает на базовой частоте 4,4 ГГц с повышением до 5,6 ГГц. Стоит отметить, что у предшественника 7900X базовая частота на 300 МГц выше, но ни это, ни режим PBO не помогли в противостоянии с новинкой, которая даже без PBO оказалась быстрее.

Также 9900X опережает 16-ядерный (8P+8E) 24-поточный Intel Core i7-13700K с мощностью PL2 253 Вт, но немного уступает 20-ядерному (8P+12E) 28-поточному 14700K – около 2% при включении PBO.