Плата ориентирована на бюджетный сегмент.

ONDA выпустила новую материнскую плату формата Mini-ITX для платформы AM5. Модель, получившая название B650PLUS-ITX-W, относится к бюджетному сегменту, но предлагает всё необходимое для сборки полноценного современного компьютера с процессорами Ryzen 7000 и 8000 серии, сообщает Wccftech.

Источник изображения: ONDA

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Плата оснащена 9-фазной подсистемой питания с большим радиатором, для питания процессора предусмотрен один 8-контактный разъём. Чипсет AMD B650 поддерживает разгон как процессора, так и оперативной памяти, что при желании позволит повысить производительность в разумных для платы этого класса пределах. Поддерживаются профили памяти DDR5 EXPO со скоростью до 6000 МТ/с, для установки памяти доступно два слота DIMM с поддержкой в общей совокупности 96 ГБ (2×48 ГБ).

Источник изображения: ONDA

В остальном ONDA B650-PLUS-ITX-W оснащена одним слотом PCIe 4.0 x16 для установки видеокарты, двумя M.2 слотами для NVMe накопителей с поддержкой PCIe 4.0 x4, один из слотов комплектуется радиатором. На плате присутствуют три порта SATA III. В числе других особенностей наличие 2,5-гигабитного сетевого контроллера, Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort. На панели ввода вывода присутствуют: один USB 3.2 Type-C, пять USB 3.2 Gen 1 и пара USB 2.0. К достоинствам можно причислить наличие двух разъёмов для управления ARGB подсветкой, наличие на задней панели кнопок для прошивки BIOS и сброса его настроек.