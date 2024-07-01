Точные сроки выхода новых видеокарт Intel остаются неизвестными.

Энтузиастам удалось обнаружить в нескольких таможенных базах данных записи, которые, судя по всему, имеют отношение к инженерным образцам дискретных видеокарт Intel следующего поколения под кодовым названием Battlemage, пишет Wccftech.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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В этих записях упоминаются кодовые обозначения видеокарт BMG X3 и X2, графического процессора G21, кодовое имя Churchill Falls (возможно, одной видеокарты, платформы или целого семейства), а также прототип с количеством исполнительных блоков EU, равным 448. Также днями ранее на сайте Intel были замечены инструменты для разработки и тестирования новых графических решений: BGA3283-BMG-G31 VRTT Interposer и BGA2362-BMG-X2 Interposer для VR оборудования, сообщали в VideoCardz.

Таким образом, предполагается, что в будущую серию видеокарт войдут, как минимум, два графических процессора: BMG-G31 и G21. Сообщается, что ранее был ещё и третий, BMG-G10, но от него якобы отказались. Графический процессор BMG-G31, вероятно, будет флагманским, предлагая в максимальной своей конфигурации 32 вычислительных блока Xe 2-го поколения. Судя по информации в базе данных, одна из тестируемых видеокарт использует графический процессор BMG-G31 в конфигурации, где включено 28 блоков Xe2 или 448 блоков EU.

Источник изображения: VideoCardz

По предположениям специалистов, будущие видеокарты Intel на базе графического процессора BMG-G31 могут оснащаться 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной. Графическому процессору BMG-G21 разные источники приписывают 16 или 20 ядер Xe 2-го поколения, видеокарты на основе этого чипа могли бы оснащать 12 ГБ видеопамяти с шириной шины 192-бит. Поскольку вряд ли Intel планирует бороться за флагманский сегмент, для видеокарт могут выбрать GDDR6 память.

Официальной информации о видеокартах Intel Battlemage крайне мало, компания не уделила им внимания на прошедших недавно мероприятиях. По слухам, новые видеокарты могут представить осенью этого года или уже в начале следующего года. Ранее специалисты отмечали, что разработчики Intel активно внедряют поддержку новых графических решений в Linux.