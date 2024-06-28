Ранее сообщалось, что продажи могут начать 15 июля.

В Сети уже было найдено достаточно свидетельств того, что первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 появятся в продаже 15 июля, однако теперь сообщается, что компания могла перенести запуск на 28 июля. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на нескольких довольно надёжных блогеров и инсайдеров: Golden Pig Upgrade на платформе Weibo и Hoang Anh Phu в X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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Официально AMD не называла точную дату начала продаж ноутбуков с новыми процессорами Ryzen AI 300 и настольных процессоров Ryzen 9000, заявив лишь, что продажи начнутся в июле. Ожидается, что настольные процессоры станут доступны в последний день следующего месяца. Также сообщается, что эмбарго на обзоры новых ноутбуков спадает в день начала продаж.

В стартовую серию процессоров AMD Ryzen AI 300 входят две модели: Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 7 365. Первый является 12-ядерным (4+8) и содержит интегрированную графику Radeon 890M на 16 блоков CU, которая в паре с быстрой LPDDR5X памятью может по производительности оказаться между ноутбучными RTX 2050 и 3050 от NVIDIA. Второй процессор 10-ядерный (4+6) и оснащается графикой Radeon 880M на 12 блоков CU. Обе предлагают мощные NPU с производительностью в задачах искусственного интеллекта до 50 TOPS.