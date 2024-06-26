Это первый контроллер Red Magic.

Red Magic представит свой первый геймпад на предстоящей конференции Red Magic Esports Universe, запланированной на 3 июля, сообщает Guru3D. Контроллер Phantom Blade оснащён джойстиками с датчиками Холла без мёртвых зон и двойной системой триггеров, сочетающей микро- и линейные триггеры — это обеспечит сочетание быстрого отклика и широкого диапазона работы.

Источник изображения: RedMagic

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Ещё одной отличительной особенностью Phantom Blade является беспроводная работа с частотой опроса 1000 Гц, что крайне важно для соревновательных игр. Также контроллер может похвастаться эффектным прозрачным дизайном, который позволяет рассмотреть некоторые внутренности устройства.

На предстоящем мероприятии Red Magic подробно расскажет о новом контроллере, а также о других продуктах. Ожидается, что компания не только раскроет подробные спецификации, но и проведёт полноценные демонстрации для энтузиастов и любителей игр. По мнению специалистов, Phantom Blade потенциально может стать значимым пополнением рынка игровой периферии, особенно для геймеров, которым важна точность и быстрота реакции.