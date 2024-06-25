Продажи начнутся в середине июля.

В онлайн-магазинах компании ASUS нашли подтверждение даты начала продаж первых ноутбуков с процессорами AMD Ryzen AI 300 семейства Strix Point, которую ранее указывали в своих каталогах различные ритейлеры: 15 июля. В частности, об этом сообщается в американском онлайн-магазине ASUS на странице ноутбука ASUS Vivobook S14 (M5406) OLED.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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В VideoCardz проанализировали информацию о сроках начала продаж различных ноутбуков, которая приводится на различных региональных сайтах онлайн-магазинов ASUS. Для большинства указана дата выпуска 15 июля, некоторые ноутбуки могут появиться позже, в период до 29…31 недели 2024 года, или, иными словами, в течение следующих шести недель после 15 июля. Сейчас многие ноутбуки доступны для предварительного заказа.

Asus Zenbook S16 (UM5606) 15 июля - 1 августа 2024 г.

Asus Vivobook S14 (M5406) 15 июля 2024 г.

Asus Vivobook S15 (M5506) 15 июля 2024 г.

Asus Vivobook S16 (M5606) 15 - 28 июля 2024 г.

Asus ProArt P16 (H7606) 15 - 28 июля 2024 г.

Asus ProArt PX13 (HN7306) 15 - 28 июля 2024 г.

Asus ROG Zephyrus G16 (GA605) 15 июля - 4 августа 2024 г.

Asus TUF Gaming A14 (2024 FA401) 15 - 28 июля 2024 г.

Asus TUF Gaming A16 (2024 FA608)

По информации ресурса, в начале июля компания AMD может провести специальное мероприятие для прессы, где будут освещаться преимущества новых процессоров и ноутбуков, их производительность в сравнении с конкурентами.

Результаты тестирования инженерных образцов процессоров AMD Ryzen AI 300 начали появляться в Geekbench. Даже ранние образцы, работающие на более низких частотах, показывают существенный прирост производительности, по сравнению с предшественниками, если верить опубликованным результатам.