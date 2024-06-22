Также были изучены возможности ядер Zen 5c.

Появились первые данные о производительности процессорных ядер Zen 5/5c и росте IPC на примере одного из процессоров серии AMD Ryzen AI 300.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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На одинаковой фиксированной частоте 4,8 ГГц ядра Zen 5 оказались на 22% быстрее Zen 3+ и на 9,7% быстрее ядер Zen 4 в тестах SPEC CPU 2017 Integer Rates-1. В бенчмарках Geekbench тестируемые процессоры работали на разных частотах, ядра Zen 5 на частоте 5 ГГц оказались на 41% быстрее Zen 3+ (4,8 ГГц) и на 13% быстрее Zen 4 (5,1 ГГц) в 6-й версии Geekbench. Прирост IPC относительно Zen 4 составил около 16%, что соответствует заявлениям AMD на официальной презентации. Тесты были опубликованы блогером David Huang, сообщает VideoCardz. Судя по всему, в тестах участвовал Ryzen AI 9 365, блогер не уточнил, был ли это инженерный или розничный образец.

Одно из сравнений в Geekbench 6. Источник изображения: David Huang

В сравнение также были включены ядра Zen 5c, которые работали на частоте 3,3 ГГц. В тестах SPEC CPU 2017 они показали около 85% производительности от полноценных Zen 3+, работающих на частоте 4,8 ГГц, а в тестах Geekbench ядра Zen 5c выдали уже 91…95% производительности Zen 3+ — впечатляющий результат.

В своей публикации David Huang углубился в сравнение межъядерных задержек, особенности микроархитектуры и многие другие аспекты.

В серии AMD Ryzen AI 300 представлено два процессора: 12-ядерный (4+8) Ryzen AI 9 HX 370 и 10-ядерный (4+6) Ryzen AI 9 365. Первый также отличается наличием интегрированной графики Radeon 890M с вычислительными блоками CU в количестве 16 единиц, графика второго процессора, Radeon 880M, предлагает 12 блоков CU.