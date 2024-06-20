В частности, можно поиграть в Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

В Microsoft сообщили о поддержке античитами BattlEye, Denuvo и Wellbia сборок Windows 11 24H2 для Arm систем, пишет Neowin. Таким образом, компьютеры Copilot+ PC, первые из которых появятся с Arm процессорами Qualcomm Snapdragon X, пригодны для онлайн игр, находящихся под защитой перечисленных античитерских решений.

Источник изображения: Jepretualang, Unsplash

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В качестве примера приводится демонстрация игрового процесса Tom Clancy's Rainbow Six Siege на Arm компьютере под управлением Windows 11 24H2. Игра запускалась с помощью эмулятора Prism. Также компания опубликовала демонстрацию игрового процесса Baldur’s Gate 3. Как отмечают в Neowin, производительность не потрясающая, но и далека от ужасной.

Что касается игровой производительности процессоров Qualcomm Snapdragon X, в Сети только начинают появляться обзоры первых ноутбуков, в VideoCardz кратко разобрали некоторые из них: проблемы есть. Не все игры удаётся запустить через эмулятор, а из тех, что удаётся, не все работают хорошо, есть проблемы с настройками, производительность также не всегда находится на ожидаемом уровне. Тем не менее, нужно учитывать, что это новый продукт и дебют компании Qualcomm в сегменте персональных компьютеров, последующие обновления программного обеспечения могут значительно улучшить ситуацию.