Аналогичная модель Arc A770 на подходе, но цена пока неизвестна.

Ассортимент Gunnir, одного из крупнейших партнёров Intel по видеокартам Arc Alchemist, уже насчитывает 15 моделей видеокарт категорий A7, A5 и A3. Поскольку Intel пока не торопится с графикой следующего поколения, компания продолжает выпускать новые варианты существующих видеокарт, таких как модели из серии Photon. Компания объявила, что Arc A770 и Arc A750 Photon будут доступны в эксклюзивном дизайне, вдохновлённом игрой Elden Ring, точнее, новым DLC под названием Shadow of the Erdtree. Видеокарта сохранила преимущественно чёрную цветовую схему, но теперь с золотыми акцентами, тематическими наклейками и совершенно новой задней панелью, сообщает VideoCardz.

Источник изображений: Gunnir

реклама

Intel Arc A750 Elden Ring от Gunnir уже продаётся по цене 1609 юаней, но во время акции видеокарту можно приобрести за 1529 юаней (около 210 долларов США). Gunnir подтверждает, что Intel Arc A750 Photon Elden Ring Edition будет поставляться с тактовой частотой 2,4 ГГц — на 350 МГц выше эталонных спецификаций Intel. Эти характеристики используются в подавляющем большинстве нестандартных конструкций A750. На данный момент только одна модель из линейки не получила заводской разгон, GUNNIR Index. A750 имеет 28 ядер Xe в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6. Обе карты имеют 256-битную шину памяти и используют два 8-контактных разъёма дополнительного питания, энергопотребление (PL1) карт 195 Вт.