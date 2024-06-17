Как сообщается, первую партию быстро раскупили.

Источник изображения: Zephyr, VideoCardz

Китайская компания Zephyr выпустила первую в своём роде ITX версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 с одним вентилятором, сообщает VideoCardz. Модель занимает два слота расширения, её общие размеры 172×123×42 мм.

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Источник изображения: Zephyr (отредактировано)

Для видеокарты была разработана нестандартная печатная плата, которая короче, чем у большинства других моделей GeForce RTX 4070. Для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe. Что касается охлаждения, если перевод с китайского верен, то компания заявляет о превосходстве этого одновентиляторного решения над некоторыми конструкциями с двумя вентиляторами.

Источник изображения: Zephyr

Так, в сравнении с неизвестным двухвентиляторным исполнением RTX 4070, новая ITX версия выигрывает 8 градусов по температуре графического процессора и 10 градусов по температуре памяти — при скорости вращения вентилятора 2400 об/мин.

Источник изображения: Zephyr

Также со слов производителя, результаты в бенчмарках ITX версии RTX 4070 соответствуют среднестатистическим: 3352 балла в 3D Mark Steel Nomad и 4442 балла в Speed Way. Иными словами, видеокарта не перегревается и не сбрасывает частоты. Модель работает на эталонных частотах, заводской разгон не предусмотрен.

Источник изображения: Zephyr

Как сообщается, первую партию ITX версий GeForce RTX 4070 от Zephyr раскупили на старте продаж, следующая ожидается в середине июля.