Тестирование Recall в рамках программы Windows Insider запустят в ближайшие недели.

Microsoft объявила, что запуск программы Copilot+ PC 18 июня состоится без Windows Recall, сообщает Windows Central. Теперь Recall собираются выпустить только после того, как компьютеры класса Copilot+ PC станут общедоступными. Точные сроки компания не называет. Тестирование Recall в рамках программы Windows Insider запустят в ближайшие недели.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Если кратко, Windows Recall — это новое, встроенное в операционную систему программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое собирает информацию о работе пользователя и позволяет восстановить хронологию действий по запросу. Recall делает снимки экрана каждые несколько секунд, распознаёт информацию на них с помощью ИИ и сохраняет эту информацию в базу данных.

Принцип работы Windows Recall вызвал множество вопросов, в частности, было обнаружено, что конфиденциальные пользовательские данные хранятся в незашифрованном виде. Эту проблему в Microsoft решили и собирались выпустить соответствующие обновление на релизе 18 июня, однако, как теперь выясняется, Recall всё же задержится.

Остальные возможности на базе искусственного интеллекта Microsoft Copilot+ PC будут доступны с первого дня: перевод субтитров, расширенные эффекты Windows Studio, «Соавтор» в Paint и генератор изображений в фотографиях.