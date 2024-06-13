Две версии: стандартную и Ultra.

Basemark анонсировала кроссплатформенный бенчмарк Breaking Limit с технологиями трассировки лучей, включая тени, отражения и глобальное освещение, сообщает VideoCardz. Бенчмарк выпустят в двух разных версиях: стандартная подойдёт для оценки мобильных устройств, ноутбуков и настольных компьютеров даже с графикой начального уровня, Ultra — для настольных компьютеров с производительными графическими ускорителями.

Источник изображения: Basemark

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В стандартной версии Basemark предусмотрено три режима тестирования: официальный со стандартными настройками, официальный с возможностью тестирования в собственном разрешении экрана устройства (только для мобильных устройств Android и iOS), пользовательский режим с возможностью изменения всех настроек. В Breaking Limit Ultra дополнительно включает тесты для оценки производительности с технологиями масштабирования AMD FSR и NVIDIA DLSS.

Бенчмарки будут доступны для операционных систем Windows, Linux, iOS и Android, заявлена поддержка графических API DirectX12, Vulkan 1.3 и Metal 3 (в зависимости от операционной системы). Для установки и запуска Breaking Limit Ultra потребуется 2 ГБ дискового пространства, графический процессор с поддержкой трассировки лучей, не менее 8 ГБ оперативной памяти в случае Ubuntu Linux и не менее 6 ГБ в случае Windows. Дата релиза компанией не называется.