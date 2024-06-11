Образцы памяти для тестирования у компании уже есть.

Представители SK hynix рассказали журналистам AnandTech, что компания не начнёт массовое производство своих чипов GDDR7 до первого квартала 2025 года, но при этом у SK hynix есть образцы, которые её партнёры могут протестировать прямо сейчас.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Что касается конкурентов, компания Samsung уже производит образцы для клиентов и планирует выпустить память GDDR7 в 2024 году. Ещё более амбициозные планы у Micron, которая планирует начать производство достаточно рано, чтобы некоторые из её клиентов успели отгрузить готовую продукцию уже в этом году.

Возможно, от успеха Micron будет зависеть, успеет ли NVIDIA выпустить до конца этого года первые видеокарты GeForce RTX 50. Последние слухи по этому поводу противоречивы, кто-то утверждает, что NVIDIA успеет выпустить флагманскую и субфлагманскую видеокарты (условные RTX 5090 и 5080), а кто-то в этом сомневается.

SK hynix на выставке Computex 2024 демонстрировала чипы GDDR7, а также таблицу с кратким изложением своих планов: выпустить чипы плотностью 16 и 24 Гбит со скоростью передачи данных до 40 ГТ/с.