Один из GPU будет работать в паре с GDDR6 памятью.

Инсайдер, известный под псевдонимом kopite7kimi, назвал некоторые из характеристик графических процессоров NVIDIA следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на пост инсайдера в X (заблокирована в РФ). Всего перечислено пять графических процессоров, различные версии которых будут использоваться как в потребительской игровой линейке видеокарт GeForce RTX 50, так, вероятно, и в ряде профессиональных продуктов. Стоит отметить, что речь идёт о характеристиках графических процессоров в их полной конфигурации, а не версий, которые будут использоваться в готовых видеокартах.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

реклама

Инсайдер назвал количество графических кластеров (GPC) и текстурных кластеров (TPC), максимальную ширину шины памяти, которую будет поддерживать каждый из графических процессоров. В VideoCardz также указали общее количество потоковых мультипроцессоров (SM), предполагая, что каждый TPC по-прежнему будет включать два таких вычислительных блока — инсайдер эту информацию не подтверждал.

GB202: 12(GPC)×8(TPC) = 192 SM, 512-бит, GDDR7

GB203: 7×6 = 84 SM, 256-бит, GDDR7

GB205: 5×5 = 50 SM, 192-бит, GDDR7

GB206: 3×6 = 36 SM, 128-бит, GDDR7

GB207: 2×5 = 20 SM, 128-бит, GDDR6

Исходя из представленных данных, GB203 по количеству блоков SM и поддерживаемой шине памяти идентичен AD103 текущего поколения, а GB205 занимает позицию между AD104 (до 60 SM) и AD106 (до 36 SM), GB206 по количеству блоков идентичен AD106, а в GB207 блоков меньше, чем в AD107 (24 SM). К тому же инсайдер утверждает, что GB207 единственный GPU, который в новой линейке будет работать в паре с GDDR6 памятью.

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA обошла стороной новую игровую линейку видеокарт на недавней крупной выставке Computex 2024, а слухи противоречивы: считается, что в этом году NVIDIA может представить видеокарты GeForce RTX 5090 и 5080, однако есть и другие прогнозы.