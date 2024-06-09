Шесть видеокарт NVIDIA RTX 50 с GDDR7, Intel Arrow Lake Refresh и AMD 3D V-Cache.

NVIDIA может представить шесть видеокарт GeForce RTX 50 для ноутбуков, Intel — выпустить обновлённую линейку процессоров Arrow Lake (Refresh) с расширенными возможностями искусственного интеллекта, а AMD действительно готовит производительные APU Strix Halo и 3D V-Cache процессоры в новой линейке HX наряду с другими продуктами.

Обо всём об этом сообщает VideoCardz в нескольких новостях, ссылаясь на ряд слайдов, которые, судя по всему, описывают планы одного из производителей платформ для ноутбуков. Достоверность слайдов неизвестна, некоторая информация в них не совпадает с уже озвученными планами компаний, поэтому не следует принимать её на веру.

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Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Начиная с NVIDIA, сообщается, что новое поколение видеокарт для ноутбуков под кодовым обозначением GN22 первоначально объединит шесть моделей X11, X9, X7, X6, X4 и X2. Две верхние модели оснащаются 16 ГБ видеопамяти, ещё одна 12 ГБ, три оставшиеся 8 ГБ — все с GDDR7 памятью. Дебют ожидается в 2025 году. В начальном сегменте продолжится выпуск видеокарт RTX 4050, RTX 3050 и RTX 2050, последнюю со временем заменят на RTX 3050 4 ГБ.

Предположения о составе будущей линейки дискретных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков. Источник изображения: VideoCardz.

Что касается Intel, если верить опубликованной информации, первые мобильные процессоры Arrow Lake классов U, H и HX могут появиться уже в этом году, в четвёртом квартале. В следующем году могут выйти первые обновлённые процессоры (Refresh) класса H, в 2026 году на смену им и процессорам класса U ждут уже решения Panther Lake с отметкой ++TOPS, что, видимо, указывает на значительный рост производительности в задачах ИИ за счёт обновления NPU. Аналогичная отметка стоит около процессоров Arrow Lake-HX (Refresh), которые будут предлагаться для высокопроизводительных ноутбуков в 2026 году, а поскольку они должны быть основаны на настольных чипах, соответствующее обновление должно произойти и в настольном сегменте.

Слайд, демонстрирующий планы в отношении новых платформ AMD, перечисляет настольные процессоры Dragon Range и их мобильные аналоги Fire Range — оба семейства должны получить 3D V-Cache модели, но интегрированных NPU для ускорения ИИ в них нет. С NPU поставляются процессоры Strix Point, которые уже были представлены, а также Strix Halo — чиплетное семейство с количеством ядер до 16 и производительной интегрированной графикой, количество вычислительных блоков которой примерно в 2,5 раза превышает таковое в процессорах Strix Point, если верить предыдущим слухам. Процессоры Krackan (Kraken) тоже предложат быстрые NPU, но ядер в них будет меньше, не более 8, семейство придёт на замену Hawk Point.