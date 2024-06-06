Thermal Grizzly представляет WireView Pro — обновлённую версию устройства для измерения энергопотребления видеокарт по кабелям питания PCIe, сообщает Cowcotland.
Источник изображения: Ryutaro Uozumi, Unsplash
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Устройство подключается к видеокарте и кабелям питания, также выполняя роль углового переходника для более удобной укладки проводов. Потребляемая мощность и другие показатели отображаются на встроенном OLED экране.
Продвинутый вариант Pro отличается наличием двух портов для дополнительных датчиков. Например, можно подключить термопару для контроля температуры кабелей питания, что актуально для новых кабелей с 16-контактными разъёмами. Можно даже настроить оповещение при повышении температуры выше определённого значения. Судя по всему, WireView Pro будет доступен в разных вариантах, включая версию с 12V-2x6 разъёмами. Цены не уточняются.