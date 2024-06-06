Pro версия позволит контролировать не только энергопотребление, но и другие параметры за счёт дополнительных разъёмов для подключения датчиков.

Thermal Grizzly представляет WireView Pro — обновлённую версию устройства для измерения энергопотребления видеокарт по кабелям питания PCIe, сообщает Cowcotland.

Источник изображения: Ryutaro Uozumi, Unsplash

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Устройство подключается к видеокарте и кабелям питания, также выполняя роль углового переходника для более удобной укладки проводов. Потребляемая мощность и другие показатели отображаются на встроенном OLED экране.

К Pro версии можно подключить до двух дополнительных датчиков, на фото слева подключена термопара для измерения температуры кабеля питания. А штекер то, к слову, вставлен не до конца.

Источник изображений: Cowcotland.

Продвинутый вариант Pro отличается наличием двух портов для дополнительных датчиков. Например, можно подключить термопару для контроля температуры кабелей питания, что актуально для новых кабелей с 16-контактными разъёмами. Можно даже настроить оповещение при повышении температуры выше определённого значения. Судя по всему, WireView Pro будет доступен в разных вариантах, включая версию с 12V-2x6 разъёмами. Цены не уточняются.