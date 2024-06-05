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Moleculo
Noctua готова к выпуску суперкулера NH-D15 G2: появятся три версии с разной кривизной основания
Вместе с кулером компания выпустит новые 140-мм вентиляторы.

Похоже, Noctua наконец-то готова выпустить новый флагманский воздушный кулер для процессора NH-D15 G2 и другие долгожданные новинки — авторы ресурса El Chapuzas Informático посетили стенд компании на Computex 2024, выяснив некоторые новые подробности.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

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Так, NH-D15 G2 будет представлен сразу в трёх версиях: универсальной, Low Base Convexity (LBC) и High Base Convexity (HBC). Универсальная версия ориентирована на покупателей, которые не привержены какой-то одной компании, AMD или Intel, и в будущем планируют менять платформы, продолжая использовать один и тот же кулер.

Интересно, что HBC версия лучше универсальной, если не пользоваться какими-либо модификациями механизма фиксации процессора, но если свежекупленный ещё не гнутый процессор установить в сокет с проставками или нестандартной рамкой, то универсальная версия лучше HBC.
Источник изображения: El Chapuzas Informático

Версии LBC и HBC отличаются выпуклостью основания, первая ориентирована на новые процессоры AMD, вторая — на процессоры Intel. В LBC выпуклость минимальная, поскольку современные процессоры AMD не деформируются при установке в сокет. А что касается Intel, наверняка уже все наслышаны о деформации процессоров LGA 1700 из-за большого и неравномерного усилия, которое на них оказывает крышка сокета: процессоры изгибаются, что ухудшает контакт с подошвой кулера. Для компенсации этой деформации производители всё чаще делают подошвы кулеров выпуклыми, но в случае с процессорами AMD это не идёт на пользу, о чём говорят стенды Noctua на выставке. Поэтому компания отдельно предлагает версию HBC для сторонников современных платформ Intel.

Среди прочих особенностей, в конструкции Noctua NH-D15 G2 используются восемь тепловых трубок и новые вентиляторы, на разработку и испытание которых компания потратила уйму времени: зазор между лопастями и корпусом составляет всего лишь 0,7 мм. Кулер должны окончательно представить в июне этого года, новые вентиляторы NF-A14x25 G2 с круглой рамкой тоже ожидаются в июне, с квадратной – в сентябре, а версия chromax.black запланирована на следующий год. Также в следующем году ожидается аналог нового суперкулера с вентиляторами диаметром 120 миллиметров.

В числе других продуктов на стенде Noctua были воздушные кулеры для рабочих станций, воздушный кулер для серверного ускорителя вычислений NVIDIA GH200, способный отвести киловатт тепла, прототип термосифонной системы охлаждения AIO и ряд других экзотических продуктов. Термосифонное охлаждение Noctua разрабатывает совместно с компанией Calyos, экспертом в области систем охлаждения с фазовым переходом для авиационной, энергетической и автомобильной промышленности. Проект находится на ранней стадии, цель — уровень производительности жидкостный систем AIO.

#noctua #системы охлаждения
Источник: elchapuzasinformatico.com
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