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Moleculo
Super Flower показала 2800-ваттный БП с четырьмя 16-контактными разъёмами питания и другие новинки
Системы охлаждения, корпус, реверсивный вентилятор.

Компания Super Flower покажет на выставке Computex 2024 серию блоков питания Leadex мощностью до 2800 Вт и другие новинки, сообщается на сайте Hardware Busters.

Источник изображения: Super Flower

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Эти блоки ориентированы на профессионалов, имеют сертификацию 80PLUS Platinum, разработаны в соответствии с требованиями стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены только японскими конденсаторами. Одна из моделей на изображении предлагает сразу четыре 16-контактных разъёма питания для видеокарт. Вероятно, такой блок отлично бы подошёл для рабочих станций с вычислительными кластерами из нескольких современных видеокарт.

Источник изображения: Super Flower

Помимо этого, Super Flower представила воздушный двухбашенный кулер для процессора Cooldex DT8 Max. Компания отмечает, что кулер поставляется с вентиляторами высокого давления, а его рёбра припаяны к тепловым трубкам, которых в конструкции насчитывается восемь штук. Зарубежная цена 89,99 долларов США.

Источник изображения: Super Flower

Следом идут жидкостная AIO система охлаждения Cooldex AIO-420 с ЖК-экраном на водоблоке и 420-мм радиатором с тремя 140-мм вентиляторами Megacool и 120-мм вентилятор Megacool Reverse Fan с реверсивной конструкцией: пользователи могут менять направление воздушного потока и регулировать скорость с помощью пульта дистанционного управления. Эффективность обратного хода достигает 80 %, что является самым высоким показателем на рынке, сообщает Super Flower.

Источник изображения: Super Flower

Замыкает список новинок корпус Zillion Direct. В числе его преимуществ: магнитная пылевая сетка на передней панели, кронштейн для вертикальной установки видеокарты, съёмные сетчатые боковые и верхняя панели с возможностью замены сетки на стекло, кожух блока питания с регулируемой пластиной для направления потока воздуха. В корпус поместятся видеокарты длиной до 390 мм.

#блоки питания #системы охлаждения #корпуса #super flower
Источник: hwbusters.com
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