Видеокарта попала в руки известному YouTube блогеру Der8auer.

Известный YouTube блогер Der8auer рассказал в новом видео о концептуальной видеокарте GeForce RTX 4090 от Palit с AIO системой охлаждения и 7-дюймовым дисплеем, установленным на кожухе водоблока. Эта конструкция является результатом партнёрства Palit и компании Link+, которая специализируется на системах охлаждения с быстроразборными соединениями. Видеокарты с 7-дюймовым экраном как у планшета мы ещё не видели, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Der8auer, YouTube

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Концептуальный вариант системы был протестирован и работает нормально. После увеличения скорости вращения вентиляторов видеокарта работала при температуре ниже 60 градусов по Цельсию под нагрузкой.

Неясно, будет ли когда-либо выпущен этот продукт. Компания Palit недавно анонсировала новые видеокарты GameRock с гибридной системой охлаждения, так что вряд ли есть смысл выпускать столь нестандартное решение в этом поколении, тем более, что следующее, как ожидается, будет представлено уже скоро. Однако для демонстрации на Computex это шикарный вариант.



