Устройство доступно для предзаказа, продажи начнутся в июле.

ASUS официально представила портативный игровой компьютер ROG Ally X, сообщает Wccftech и XDA-Developers. Новая версия остаётся под управлением Windows 11 и оснащена тем же APU AMD Ryzen Z1 Extreme, ключевые изменения касаются корпуса, аккумулятора, оперативной памяти, накопителя, набора портов и охлаждения.

Источник изображения: ASUS, XDA-Developers

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Новый корпус ASUS ROG Ally X стал обтекаемым, ручки стали удобнее для обхвата, угол наклона кнопок и джойстиков стал более эргономичным, стало удобнее нажимать курки, а кнопки для макросов на задней панели стали меньше для снижения риска случайных нажатий.

Модуль джойстика был заменён, новый долговечнее (ресурс 5 миллионов циклов поворота) и оснащён более жёсткой пружиной, отклик с которой привычнее. Улучшенный D-pad обеспечит более точный ввод в восьми направлениях.

Источник изображения: Wccftech

ASUS ROG Ally X оснащён аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч, что вдвое превышает ёмкость у предыдущей модели. Вес при этом увеличился только на 70 г — до 678 г. Новая версия компьютера получила 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и M.2 PCIe Gen4 твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ. Важно, что устройство теперь поддерживает более распространённый формат накопителей 2280, а для интегрированной графики (Radeon 780M) можно выделить до 8 ГБ памяти из 24 ГБ быстрой LPDDR5X.

В ROG Ally X отказались от порта XG Mobile в пользу двух USB-C, один из которых совместим с Thunderbolt, что позволит подключать продвинутые док-станции и внешние видеокарты.

Источник изображения: Wccftech

В системе охлаждения ASUS ROG Ally X используются новые вентиляторы, они стали на 23% меньше, но при этом обеспечивают более мощный воздушный поток. Вместе с переработкой воздушных туннелей внутри корпуса удалось на 24% повысить объём воздуха, который проходит через устройство и снизить температуры, как внутренних компонентов, так и поверхности устройства.

Источник изображения: Wccftech

ASUS также анонсировала обновление фирменного программного обеспечения Armory Crate SE V1.5 с улучшением интерфейса и новыми возможностями.

ASUS ROG Ally X доступен для предварительного заказа по цене от 799 долларов США и появится в свободной продаже в июле.